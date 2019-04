Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 441 : Le couple Sandrine/Morgane se déchire (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 12 avril 2019, dans l’épisode 438 de “Demain nous appartient” sur TF1… Rien ne va plus entre Sandrine et Morgane !

Le couple Sandrine/Morgane se déchire

Tout avait pourtant si bien commencé entre Sandrine et Morgane… Mais depuis l’accident d’Arthur, Sandrine va mal et le comportement rebelle de ce dernier n’arrange rien. Elle accuse le fils de Morgane d’être une mauvaise fréquentation pour le sien. Arthur et Gabriel doivent prendre leurs distances selon elle. Le ton monte très vite entre les deux femmes ! Gabriel est-il mauvais pour Arthur ? Sandrine et Morgane arriveront-elles à surmonter cette épreuve ?



Bart/Hugo/Julien : le triangle amoureux

Hugo est très énervé contre Julien qui a frappé Bart. Ce dernier est maintenant au courant de la relation entre Hugo et Julien. Au coeur de ce triangle amoureux, Hugo avoue avoir de vrais sentiments pour Bart et veut mettre un terme à sa relation avec Julien. Le gardien de prison est blessé de se voir rejeter par l'homme qu'il aime. Julien va-t-il chercher à se venger ? Bart et Hugo vont-ils se remettre ensemble ?





