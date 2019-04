Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 445 : La mère de Jules retrouve sa liberté (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi 18 avril 2019, dans l’épisode 445 de “Demain nous appartient” sur TF1… Virginie sort enfin de prison et retrouve son fils.

Jules retrouve sa mère !

Virginie a été libérée de prison. Le procureur a prononcé un non-lieu, l’instruction n’ayant pas pu prouver sa complicité dans l’évasion de Corkas. La maman de Jules est heureuse de cette liberté retrouvée et veut rattrapper le temps perdu avec son fils. Invitée chez Bilel qui s’est occupée de lui pendant son absence, Virginie prend des nouvelles. Comment la cohabitation s’est-elle passée ? Jules lui, n’a qu’une hâte : quitter le domicile de Bilel ! Virginie et son fils vont-ils partir quitter le pays voire la France ? Ses problèmes avec la justice sont-ils définitivement résolus ?



Laurence, Sandrine et Lucas sous le choc

Laurence apprend la nouvelle à Lucas par téléphone… Toute la famille est sous le choc. Hospitalisé pour une fracture du bras, Arthur a contracté un staphylocoque doré et a dû être amputé. Laurence et Sandrine s’inquiètent pour l’état de santé mentale de leur fils… Arthur a dit préférer mourir plutôt que d’être dans cette situation. Très vite, Sandrine met la faute sur elle. Et si elle n’avait pas rencontré Morgane…







