Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 447 : Le fils de Corkas arrêté par la police (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Jules arrêté par la police !

Depuis que la police a tué son père en pleine intervention, Jules est révolté et refuse toute forme d'autorité. Virginie a enfin été libérée de prison mais cela n'a pas suffit à calmer son fils. Jules joue les ados rebelles et tague sur un mur : "Un flic, une balle". Alors que Georges et un collègue passaient par là en voiture, une course-poursuite commence dans la rue… Jules finit par se faire arrêter par la police. Comment Bilel va-t-il réagir ? L’adolescent va-t-il avoir des problèmes avec la police ?





Arthur, la vie après le drame…





C’est une nouvelle vie pour Arthur, qui vient de subir une amputation du bras. Le jeune homme doit réapprendre les faits et gestes de la vie courant, comme s’habiller. Il tente de mettre sa chemise seul, sous les yeux inquiets de Sandrine. Un regard qu’Arthur ne supporte pas sur lui… Rémy l’encourage et finit par lui donner une astuce pour faciliter son mouvement.





Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.