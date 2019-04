Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 448 : Le terrible secret de Rose (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

L’inquiétant mensonge de Rose…

Rose a été libérée de prison et tente de reprendre progressivement un quotidien normal. Elle a emménagé dans un appartement à Sète et repris contact avec son amie Chloé. Rose a fait part à cette dernière, de sa fausse couche en prison... Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle en garde encore des séquelles. Dans son nouvel appartement transformé en pouponnière, Rose cache un poupon qu'elle prend pour son bébé... Quelqu’un va-t-il découvrir son petit jeu ?

Sandrine pourrit Gabriel

Depuis l'accident d'Arthur et son amputation du bras, ses mamans sont à fleur de peau et veulent absolument désigner un coupable. Si pendant un temps, c'est à Bart que Sandrine s'en prenait, maintenant elle accuse Gabriel d'être le responsable de la sortie nocturne de son fils. Alors quand elle rentre chez elle et le découvre dans son salon, Sandrine pète un câble ! Gabriel est le seul véritable ami d'Arthur mais cette dernière ne veut rien savoir et le chasse de chez lui...





