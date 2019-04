Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 449 : L’attaque des grands-parents de César (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

L’attaque des grands-parents de César

Quelques jours à peine après avoir appris la mort de son ex Sacha, qui est aussi le père biologique de César, Margot a vu débarquer les parents de ce dernier. Les époux Verrier ont pris la décision de s’installer à Sète en apprenant l’existence de leur petit-fils. Mais avec Margot, les relations sont depuis longtemps très houleuses. La jeune femme ne voit pas d’un très bon oeil, cette intrusion dans sa vie et celle de son fils. D’ailleurs, les époux Verrier ont bien l’intention de faire partie de la vie de César, quitte à accuser Margot de négligence. La guerre entre Margot et les Verrier est-elle déclarée ?

Le message bouleversant d’Hugo à Bart

Hugo est derrière les barreaux pour avoir percuté accidentellement le vélo d’Arthur. Si Bart avait d’abord déclaré être au volant pour sauver la peau de celui qu’il aime, la vérité a fini par éclater. Leur relation a connu des hauts et des bas depuis leurs retrouvailles et Julien, l’ex petit-copain d’Hugo, y est pour quelque chose. Par vengeance, ce dernier a d’ailleurs dénoncé anonymement Hugo en l’accusant d’être à la tête d’un réseau de revente de téléphones portables. Mais grâce à Bart, Hugo a été innocenté. Alors pour le remercier, il prend tous les risques et tourne une vidéo depuis sa cellule...





