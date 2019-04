Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 453 : La police retrouve un bébé… (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La police retrouve un bébé…

César est toujours porté disparu et son signalement a été diffusé partout dans les médias. La police a reçu un coup de téléphone important : un bébé a été vu dans une voiture stationnée sur le port. Lucie et Georges arrivent sur place et décident d’ouvrir la voiture avec un pied-de-biche. Le bébé ressemble à César mais seule Margot pourra l’identifier avec certitude...







Une seconde chance pour Clémax ?

Clémentine et Maxime sont en froid depuis que ce dernier a eu une aventure avec Amanda. Clémentine avoue avoir menti en disant avoir de nouveau couché avec Olivier. Quant à Maxime, il ne loge pas chez sa maîtresse… Les deux amoureux aimeraient se donner une seconde chance… Vont-ils y arriver ?







Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.