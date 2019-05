Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 454 : Clap de fin entre Sandrine et Morgane (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Clap de fin entre Sandrine et Morgane

Depuis le terrible accident d'Arthur et l'infection contractée à l'hôpital qui lui a coûté son bras, le moral n'est pas au beau fixe dans la famille Lazzari-Moiret. Si Sandrine et Laurence sont séparés, elles tentent de rester unis pour soutenir leur fils. Pour le couple Sandrine / Morgane en revanche, l'amour semble s'être évaporé. D'autant plus que Sandrine accuse toujours le fils de sa petite-amie d'être la cause de l'accident d'Arthur... Un avenir est-il encore possible entre les deux femmes ?





Maxime, toujours là pour Margot

César est toujours porté disparu... Margot se confie à Maxime et regrette de ne jamais avoir dit “Je t’aime” à son fils. Et si César ne savait même pas qu’elle était sa maman ? “Peut-être qu’il est mort et c’est trop tard. C’est de ma faute et il ne méritait pas ça…” Margot s’effondre dans les bras de Maxime.





