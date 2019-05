Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 457 : Margot voit César (Spoiler)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Clémentine laisse une nouvelle chance à Maxime







Maxime a trompé Clémentine avec Amanda, ce qui a mis fin à son couple. Mais Maxime toujours amoureux de Clémentine, a bien l'intention de se faire pardonner. Aujourd'hui, il lui propose un entraînement sportif pour préparer le semi-marathon. Pour une fois, Maxime et Clémentine échangent leurs rôles de coach et d’élève. A la fin de l'entraînement, les deux ex se confient sur leur relation et se remémorent les bons souvenirs. Ils échangent un baiser sur la plage de Sète.







Margot voit César !







Margot n’a toujours pas perdu l’espoir de retrouver son fils vivant. Rien n'y personne ne peut lui faire entendre raison. César n'est pas mort ! Elle dit le ressentir au plus profond de son coeur de maman… Chloé elle aussi veut garder espoir. Tant que la police n’aura pas de preuve formelle, elles veulent continuer à y croire. Tout d’un coup, Margot ressent un pressentiment : César n’est pas loin ! Elle l’aperçoit dans une voiture roulant à toute vitesse… L’a-t-elle vraiment vu ? Est-il déjà trop tard ?







