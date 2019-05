Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 458 : La preuve de la culpabilité de Rose (Spoiler)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Olivier prêt à tout pour récupérer Clémentine







Quand Clémentine et Maxime se sont séparés, Olivier rêvait déjà d’un nouveau départ avec son ex-femme. Aujourd’hui, il tente de renouer les liens entre elle et leur fille, Garance. La jeune étudiante a rompu tout contact avec sa mère lorsque cette dernière lui a volé son petit copain. Olivier apprend à sa fille, que le couple s’est définitivement séparé. Garance va-t-elle accepter de revoir sa mère ?

Les photos qui accablent Rose…

Rose est en état d’arrestation, suspectée d’être liée à la disparition de César. Karim et Georges font une perquisition à son domicile et sur place, ils font la découverte de plusieurs indices compromettants. D’abord, une corde comme celle que l’on a retrouvé dans l’étang avec le pyjama de César. Mais ce n’est pas leur seule découverte… Karim et Georges découvrent un tableau de photos de Rose et César. Rose est-elle à l’origine de son enlèvement ?



