Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 461 : Jules fait une découverte très dangereuse (Spoiler)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Jules fait une découverte très dangereuse !







Une ancienne connaissance de Corkas a débarqué à Sète pour demander de l’aide à Virginie. En souvenir de l’homme qu’elle a aimé, elle a accepté de cacher un sac rempli d’armes au mas. En laissant traîner une oreille, le jeune Jules a compris que sa mère cachait quelque chose et a bien l’intention de le découvrir. Il s’introduit en cachette sur le lieu de travail de Bilel et tombe sur le mystérieux sac. Il vole un revolver et le cache dans son sac à dos. Quels sont ses intentions ?



Margot reçoit une lettre anonyme







Margot a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour tenter de rentrer en contact avec le ou les ravisseurs de César. Une vidéo devenue virale mais qui a aussi valu à la jeune maman, des critiques virulentes. Aujourd’hui, c’est une lettre anonyme qui l’attend devant la porte de Chloé et Alex. “Ne perds pas espoir, ton bébé est vivant,” peut-on lire sur la lettre. Mais qui a bien pu écrire cette lettre ? Cette personne est-elle liée à la disparition de César ?







