Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 462 : Anna est-elle coupable ? (Spoiler)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Nouveau suspect dans la disparition de César

Le capitaine Saeed se confie à ses collègues au sujet du comportement d'Anna avec César. Il commence à faire le lien et comprend mieux le comportement étrange de sa compagne ses derniers temps. D'autant plus que cette dernière a disparu et ne répond plus à ses messages... A-t-elle quelque chose à voir avec la disparition inquiétante de César ?







Il est de retour !

La famille Moreno est de nouveau au complet ! En effet, Dylan est de retour pendant quelques jours à Sète ! La famille Moreno décide de lui faire une petite blague au réveil ... Dylan va devoir régaler toute la famille maintenant que celui-ci prend des cours dans une école de cuisine ! Dylan n'a pas l'air de trouver cette blague très très drôle...

