Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 463 : Anna trahie par Karim (Spoiler)

Ce mardi 14 mai 2019, dans l’épisode 463 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna est placée en garde à vue à cause de Karim et Samuel affronte Fred.

Anna, l'impardonnable trahison !

Anna a été placée en garde à vue après que Karim ait découvert une corde semblable à celle qui a été retrouvée dans l'étang, dans les affaires de sa fille. Face au comportement toujours plus étrange de sa compagne, il la soupçonne d'être à l'origine de la disparition de César. Anna nie toute implication et en veut à Karim d'y avoir pu penser une seule seconde. Aucune preuve ne permettant de l'accuser formellement, elle est libérée de garde à vue. Mais pour Karim, les ennuis commencent... S'il s'est excusé d'avoir réagi de cette manière, Anna ne veut rien entendre. Pour elle, il s'agit d'une trahison impardonnable... Et pendant ce temps, César est toujours disparu dans la nature !





Fred - Samuel : le duel tourne court !

Fred a fait la rencontre de Leïla à l'hôpital de Sète et lui a proposé de boire un verre. Fraîchement célibataire, cette dernière a accepté. Mais la soirée ne s'est pas vraiment passée comme prévue... Fred a compris que Leïla se servait de lui pour rendre jaloux son ex. De son côté, Samuel est en boucle. Il ne supporte plus voir Fred tourner autour de Leïla... Il décide d'aller le voir et le menace : s'il s'approche de Leïla, il le défonce. Le ton monte entre les deux hommes. Vont-ils en arriver aux mains ?!





