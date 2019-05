Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 467 : Victoire enceinte ? (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Victoire est-elle enceinte ?

Victoire a commis une grave erreur médicale qui aurait pu coûter la vie à Madame Moreno… William, le nouveau chef de service en médecine interne, est prêt à la couvrir Victoire mais Amanda est très énervée. C’est elle qui en qualité d’infirmière, a administré la mauvaise dose et a peur que tout lui retombe dessus. Elle ne comprend pas pourquoi Victoire a le droit à un traitement de faveur. Mais Victoire n’a pas le temps de se préoccuper de cette histoire à cause de son état de santé qui ne fait qu’empirer… Nauséeuse, Victoire finit par vomir ! William insiste pour l’ausculter. Est-elle enceinte ?





Les Verrier passent aux aveux

Les grands-parents de César sont au commissariat. Ils sont interrogés par Karim et finissent par passer aux aveux. Ils expliquent avoir monté un plan et avouent avoir fait accuser des innocents à leur place. Le but était de récupérer César par tous les moyens. Les Verrier sont allés jusqu’à engager un plongeur pour cacher leur mascarade. Vont-ils être condamnés ?





