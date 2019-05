Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 468 : L’état de santé de Victoire est très préoccupant (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 21 mai 2019, dans l’épisode 468 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victoire va de plus en plus mal...

Justine veut reconquérir Tristan

Entre Justine et Tristan, l’histoire s’est terminée aussi vite qu’elle a commencée. En cause ? Le métier d’escort girl de Justine. Tristan qui ne vit pas très bien cette séparation, décide d’engager la conversation alors qu’il la croise devant sa boutique. Elle lui avoue elle aussi, être passée devant le Spoon sans avoir osé y entrer. Vont-ils se donner une seconde chance ?





La santé de Victoire se détériore subitement

Victoire est malade et pour l’heure, elle ne sait toujours pas ce qu’elle a. Alors l’interne a décidé de ressortir ses cours de médecine et commence à dresser un diagnostic. Ses symptômes : “troubles du langage, vertiges, nausées et des analyses de sang normales” correspondent à une tumeur cérébrale… Pour le confirmer, Victoire va passer un IRM et heureusement, elle peut compter sur le soutien de Georges. Que vont révéler ses analyses ? Sa vie est-elle en danger ?





