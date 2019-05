Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 469 : Garance surprend Clémentine et Maxime (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Garance surprend Maxime et Clémentine…

Depuis quelques temps, Clémentine tente de renouer avec sa fille qui a accepté de la revoir depuis sa supposée rupture avec Maxime. Clémentine qui a finalement pardonné son infidélité à son jeune amoureux, lui demande pourtant de cacher la vérité. Elle ne veut pas perdre à nouveau sa fille... Cette décision est très difficile à accepter pour Maxime, après tous les événements qu'ils ont traversés ensemble. Alors que le fils de Chloé vient chercher ses dernières affaires, surprise ! Garance arrive en avance à l'appartement et ne prend même pas la peine de sonner... Lorsqu'elle aperçoit sa mère avec son ex-petit-ami, c'est le drame !

Bastien, lié à l'état de Victoire ?

L'état de Victoire est de plus en plus préoccupant ! Quelqu'un tente de l'empoisonner au plomb... Mais qui peut bien imaginer une chose pareille ? Qui, dans l'entourage de Victoire, lui en veut à ce point ? Un ancien petit-ami, un patient, un parent de l'un de ses patients ? Marianne et Georges imaginent toutes les pistes possibles. Très affaiblie, Victoire tente néanmoins de les aider. Et s'il s'agissait de la mère de Bastien ? « Sa mère m’a toujours tenu responsable de son accident »...

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.