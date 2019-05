Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 470 : Amanda a-t-elle tenté d’empoisonner Victoire ? (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La vilaine vengeance d'Amanda

On sait maintenant ce qu’il se passe avec Victoire ! Quelqu’un tente de l’empoisonner en lui faisant ingérer à son insu, des doses mortelles de plomb. Son petit-ami Georges et sa meilleure amie Lucie, sont sur le coup pour trouver qui se cache derrière tout ça. Georges s’intéresse aujourd’hui à Amanda, son ex qui ne s’est jamais vraiment remise de leur séparation. Georges vole son ordinateur personnel et tombe sur des photos de Victoire dans des situations gênantes. Preuve que c’est Amanda qui a empoisonné Victoire ?

La grosse boulette de Dylan

Dylan est en CAP Cuisine et a fait son retour à Sète, le temps de faire son stage pratique au Spoon sous la gouverne du Chef Thomas. Dylan est doué mais ne supporte plus de devoir faire les tâches de débutant en cuisine. Il veut prouver ce qu’il sait faire ! Alors quand Thomas lui propose de réaliser les desserts du jour, le jeune apprenti est aux anges. Problème : il y a quelques jours, ce dernier a cassé le robot de cuisine et a tenté de le cacher à son chef. Pour ne pas le décevoir, il lui a menti… Thomas s’énerve ! Dylan va-t-il se faire virer du Spoon ?

