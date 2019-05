Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 471 : Kylian va quitter Sète (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 24 mai 2019, dans l’épisode 471 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Kylian doit quitter Sète et s'éloigner de Margot et César.

Kylian va quitter Sète

Margot retrouve Kylian au parloir de la prison. Depuis qu'elle a récupéré César, elle rêve de nouveaux projets en famille. Très amoureux de son "petit oiseau", Kylian a souhaité adopter César. Mais c'est une nouvelle épreuve qui les attend, le jeune prisonnier va être transféré loin de Sète... La petite famille sera bientôt séparée ! Margot choisira-t-elle de le suivre ?

Georges en plein désespoir…

Depuis quelques jours, Victoire n'est pas dans son état normal et le personnel médical n'arrive pas à savoir ce qu'elle a. Son état de santé est de plus en plus préoccupant et ne lui permet plus d’exercer son métier. Elle a d'ailleurs commis une grave erreur de diagnostic qui aurait pu coûter la vie à Christelle Moreno. La patiente de Victoire a décidé de porter plainte contre elle. Tout semble s'écrouler autour de la jeune interne en médecine ! Georges ne supporte plus de la voir aussi mal. Il explique à son amie Lucie que Victoire va devoir passer des nouveaux examens sanguins. Vont-ils trouver ce qu’elle a ?

