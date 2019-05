Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 474 : Anna sous le charme du Mathieu (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Anna et Mathieu se rapprochent…

Mathieu, c'est le livreur de pizza qui est parvenu à se faire engager comme infographiste à Info Sète. Anna s'est mise en tête qu'elle le détestait dès leur première rencontre. Mais alors qu'elle se promène seule dans Sète, Anna se blesse à la cheville. Heureusement, Mathieu vole à son secours ! Il l'examine et l'aide à se relever. Anna semble avoir déjà oublié pourquoi elle le détestait. Un dangereux rapprochement qui pourrait bien faire de l'ombre à son histoire d'amour avec Karim...

Gwen va quitter Sète !

Gwen a reçu un coup de téléphone de sa maman. Elle n'arrive plus à gérer l'hôtel familial de Sainte-Anne et lui demande de revenir. Si elle ne le fait pas, elle vendra l'hôtel. Une idée inconcevable pour Gwen qui prend la décision de quitter Sète, le Spoon et Tristan ? Mais comment va réagir son ex-petit-ami et associé ?

