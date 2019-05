Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 476 : Georges dérape avec Amanda (Spoiler)

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Georges dérape à nouveau avec Amanda…

Depuis qu’il sait que Victoire a passé la nuit avec un autre homme, qui n’est autre que celui qui tente aujourd’hui de l’empoisonner, Georges est en boucle. Pour l’aider dans son enquête secrète, il demande à Amanda de lui fournir le dossier médical de la maman de ce fameux Thibault. Victoire lui a raconté avoir fait sa rencontre lorsque la mère de ce dernier a été hospitalisée. Lorsque Amanda lui tend le dossier strictement confidentiel qui pourrait lui coûtait son travail, Georges l’embrasse ! Cherche-t-il à se venger de Victoire ?

Un invité surprise au baptême de César…

C’est jour de fête chez les Delcourt ! Margot a décidé de baptiser César et c’est tout naturellement qu’elle a choisi Chloé et Alex pour devenir ses parrains. Alors que tout le monde est réuni à l’église, Margot s’inquiète de ne pas voir arriver son parrain. Karim a une bonne excuse… Il est venu accompagné d’un invité surprise : Kylian ! Ce dernier a écrit au juge pour demander un droit de sortie exceptionnel, compte tenu du fait qu’il souhaite adopter César. Demande acceptée pour le plus grand bonheur de Margot !

