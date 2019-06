Demain nous appartient - Ce soir dans l'épisode 477 : Georges est en danger de mort (Spoiler)

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Georges en danger de mort !

La police est sur la piste d'un suspect dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de Victoire. Georges vexé d'avoir été mis de côté, a décidé de continuer l'enquête en solo malgré les risques... Alors qu'il se rendait au domicile du suspect, ce dernier l'a empoisonné ! À l’hôpital, Victoire reçoit un appel d’un numéro inconnu. Au bout du fil, c'est Thibault et il détient Georges en otage ! Il menace la jeune femme de tuer son petit copain si cette dernière n’obéit pas à ses ordres. Si elle contacte la police, si elle prévient une personne de son entourage ou si elle tente un coup bas, Georges meurt… Quelles sacrifices Victoire est-t-elle prête à faire pour sauver son petit copain ?



Victor achète le silence de Christelle

Victor Brunet rend une petite visite surprise à Christelle. Il a lu l'interview de Christelle à Info Sète et veut qu'elle sache qu'il "compatit à sa sa souffrance et sa colère". "Vous avez été victime d'une injustice et vous avez eu le courage de la dénoncer," ajoute l'homme d'affaires. Ce dernier veut lui proposer un dédommagement pour le préjudice : augmenter son salaire de 200€/mois et une semaine de congés payés en plus. En échange, Christelle doit retirer sa plainte contre l'hôpital. Victor tenterait-il d'acheter le silence de Christelle ?



Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1