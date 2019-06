Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 478 : Olivier fait une tentative de suicide ! (Spoiler)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Olivier fait une tentative de suicide !

Depuis que Clémentine l’a quitté pour Maxime, Olivier est malheureux. Non seulement, il a perdu sa femme mais sa fille est partie vivre chez sa grand-mère, très affectée par la situation. Olivier a de plus en plus de mal à assister au spectacle de sa famille brisée. Toujours amoureux de Clémentine, il a fait tout son possible pour que Garance accepte de renouer le lien avec sa mère. Maintenant que c'est chose faite, il veut reconquérir le coeur de Clémentine mais cette dernière le rejette froidement. De retour chez lui, il se saisit d'une arme à feu et la retourne contre lui... Mais où a-t-il trouvé cette arme ? S'agit-il du pistolet caché par Jules au lycée ? Le prof de mathématiques va-t-il commettre l'irréparable ?

Les derniers mots de Victoire à Georges

On sait désormais que c'est Thibault, le fils d'une ancienne patiente de Victoire, qui tente d'empoissonner l'interne en médecine. Le jeune homme ne semble avoir aucune limite dans sa quête de revanche et compte bien éliminer tous ceux qui se mettront sur son chemin. Georges est le premier sur la liste ! En voulant continuer son enquête en solo, le jeune policier n'avait pas mesuré le risque encouru. Thibault l'a endormi avec un produit paralysant et compte bien en faire sa monnaie d'échange pour attirer Victoire dans ses filets. Alors que cette dernière devait venir seule pour tenter de délivrer son petit-ami, la police s'en est mêlée ! Thibault a déjà quitté les lieux avec Georges. Fou de colère, il téléphone à Victoire pour qu'elle dise adieu à son petit-ami...

