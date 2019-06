Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 480 : Chardeau provoque Tristan (Spoiler)

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Le ton monte entre Chardeau et Tristan au sujet de Justine !

Tristan est tombé fou amoureux de Justine avant même de savoir toute la vérité à son sujet. Justine est maman d’une petite fille et pour subvenir à ses besoins, elle travaille comme escort. Lorsqu’il l’a appris, Tristan est resté et par crainte de perdre celle qu’il aime, il a accepté cette double-vie. Mais plus le temps passe, plus la situation est difficile à vivre pour lui. Avec le départ de Gwen, le gérant du Spoon a eu une idée : embaucher Justine et lui permettre ainsi de quitter son travail d’escort. Justine n’a pas encore pris sa décision et en a discuté avec Chardeau qui n’est autre que l’un de ses clients… Ce dernier veut la dissuader de changer de vie et n’hésite pas à le dire à Tristan. Le ton monte entre les deux hommes...

Rose se prend un gros râteau !

Infos Sète a désormais un nouvel infographiste dans l’équipe et il se trouve que ce dernier, est très mignon en plus d’être sympa. Ce qui n’a pas échappé à Rose qui est immédiatement tombée sous son charme. Si de son côté, Anna s’est d’abord montré désagréable avec Mathieu, elle est aussi troublée par ce nouvel arrivant et montre même une pointe de jalousie envers Rose. Cette dernière a passé la soirée avec Mathieu au Spoon… Le lendemain matin, autour de la machine à café, Rose tente de l’embrasser et se prend un vent ! Pourquoi Mathieu la repousse ? A-t-il quelqu’un d’autre en tête ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1