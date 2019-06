Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 482 : Alerte épidémie de méningite (Spoiler)

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Alerte méningite à Sète !

A cause de l’empoisonnement au plomb, les médecins n’ont pas vu que Victoire était atteinte d’une méningite bactérienne. Et ce n’est pas la seule, Sandrine a elle aussi développé des symptômes. Heureusement, Morgane, l’infirmière du lycée, a établit un diagnostic rapidement et convaincu Sandrine d’aller aux urgences. Les deux sœurs ne sont pas pour autant sortie d’affaire et l’épidémie pourrait bien toucher. Au lycée, Morgane informe les élèves du lycée que l’épidémie coure… “Si vous avez le moindre doute, venez me voir à l’infirmerie”. Timothée semble bien renseigné sur le sujet et alarme ses copains sur les effets secondaires. Les élèves vont-ils tomber malade les uns après les autres ? Le lycée va-t-il devoir fermer ?

La randonnée de tous les dangers se prépare…

Mathieu adore les randonnées en pleine nature et Anna qui n’a d’yeux que pour lui, a décidé de le suivre sur la prochaine. Chloé est elle aussi de la partie ! Ensemble, ils règlent les derniers détails avant de partir. Rose qui entend la conversation, tente de s’incruster mais personne ne semble la vouloir sur place… Mais Rose n’a pas dit son dernier mot !

