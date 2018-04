Demain nous appartient : tante Pénélope alias Mimie Mathy débarque à Sète ce soir dans l’épisode 200 !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour son fêter comme il se doit son 200ième épisode ce lundi 23 avril, la série Demain nous appartient a invité Mimie Mathy à Sète ! La star de Joséphine, ange gardien interprète le personnage de l’extravagante (et un peu sans-gêne) tante Pénélope. Cette dernière – qui n’est autre que la tante de Lucie, interprétée par Lorie Pester – va donc poser ses valises chez sa nièce plus ou moins à l’improviste. Et cela ne va pas vraiment faire plaisir à son hôte, qui traverse une mauvaise passe.



Pénélope va vous faire rire, notamment grâce à son franc-parler. Et pour cause, le personnage a été créé sur-mesure pour Mimie Mathy par les scénaristes de la fiction française. La comédienne est d’ailleurs ravie de rejoindre le casting de la série, dont elle est absolument fan ! Bonne nouvelle, elle sera présente dans plusieurs épisodes. Lucie n’est donc pas prête de se débarrasser de son invitée tout de suite…



Avec son mari Jean, qui a de grandes convictions en ce qui concerne la protection de l’environnement, Pénélope mène une vie très écolo. Sauf que rien ne semble vraiment se passer comme prévu qu’elle vient d’annoncer à Lucie qu’elle avait quitté tonton Jean ! Que s’est-il passé dans le couple ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à 19h20 pour le 200ième épisode de Demain nous appartient sur TF1.