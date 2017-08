Demain nous appartient : revivez les temps forts de votre série préférée !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous ! Lors du lancement de la série Demain nous appartient, une violente explosion retentit au large de Sète. Le bateau fait plusieurs morts : le père de Margot et Lyès Beddiar. Mais ce n'est pas tout ! Une mystérieuse blonde est retrouvée échouée sur la plage. Cette jeune femme n'est autre qu'Anna Delcourt, la sœur de Chloé. Devenue amnésique, elle retrouve des bribes de son passé grâce aux séances d'hypnoses du médecin Bastien Laval et le soutien de sa famille, aux petits soins avec elle. Elle découvre alors qu'elle a un fils, Bart. Ce dernier a été élevé par Flore Vallorta, car Anna n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins.

Mais, maintenant qu'elle a retrouvé la mémoire, la jeune femme se bat pour récupérer la garde de son enfant. Mais Flore se met au travers de sa route. Parallèlement, Anna commence à se souvenir de ce qu'il s'est passé le soir de l'explosion. Elle se souvient de la bombe qui a servi à faire exploser le bateau. Menant son enquête avec Chloé et Martin, son ex-mari, elle découvre que la bombe a été fabriquée avec des éléments qu'on trouve dans un domaine agricole... ce qui les conduit chez les Vallorta.

Martin découvre qu'Eddy est à l'origine de l'explosion. Il a fabriqué la bombe. Ce dernier, malade psychologiquement, séquestre Bart et lui avoue que sa mère biologique est Anna Delcourt. Heureusement pour eux, la police arrive in extremis. Anna et son fils sont libérés et Eddy est arrêté par Karim Saeed et Lucie Salducci. Le jeune homme avouera aux enquêteurs vouloir faire disparaître Flore afin de vivre une histoire d'amour - qui n'a jamais existé - avec elle...

