Demain nous appartient : un chanteur et finaliste de DALS en guest !

Bonne nouvelle pour tous les fans de "Demain nous appartient". Une nouvelle recrue venue du Québec va faire son apparition dans la série quotidienne de TF1 !

Après Joyce Jonathan, Delphine Chanéac, Frédérique Bel ou encore Juliette Chêne et Dominique Guillo, une nouvelle guest-star va débarquer dans la grande famille de Demain nous appartient. Une nouvelle recrue qui a déjà fait le bonheur des téléspectateurs de TF1 pendant la saison 8 de Danse avec les stars. C’est d’ailleurs sur la scène de la grande tournée DALS que le nouveau venu de Demain nous appartient a annoncé son arrivée prochaine dans la série de TF1 diffusée du lundi au vendredi à partir de 19h20.

Dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux, le chanteur canadien Lenni-Kim, finaliste de Danse avec les stars 8, a dévoilé ce nouveau projet télévisuel. Après avoir annoncé "deux dates de concert à Paris et à Lyon", le jeune artiste confie très heureux : "Il y a une nouvelle surprise pour vous. En fait je suis très content de vous annoncer que je vais rejoindre la série Demain nous appartient, en tant que guest. Ça va être vraiment ouf. J’ai trop hâte. Je vous embrasse fort et j’ai hâte de commencer le tournage", lance Lenni-Kim alors que Chris Marques ajoute : "C’est énorme !"

L'artiste québécois incarnera le correspondant canadien des jumeaux de la famille Moreno. Lenni-Kim va retrouver ainsi une personne qu’il connaît bien. Le chanteur, découvert en France dans The Voice Kids 2, va en effet rejoindre, au générique de la série, Lou Jean. Découverte dans la saison 3 de The Voice Kids, elle incarne dans DNA Betty Moreno. Les deux jeunes artistes ont déjà collaboré ensemble. Ils ont enregistré, en duo, le générique de la saison 2 de la série Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir diffusée sur TF1.

Tout va pour le mieux pour le jeune Lenni-Kim. Nommé en 2017 pour le NRJ Music Award de la Révélation francophone de l'année, il vient de sortir son nouveau clip Juste toi et moi. Une vidéo dans laquelle il met à profit les pas appris dans Danse avec les stars puisqu'il propose une belle chorégraphie de danse contemporaine. Bonne nouvelle également pour ses fans : il sera bientôt en concert en France. Deux dates ont déjà été annoncées. Il fera le show le 17 juin 2018 au Casino de Paris ainsi que le 5 décembre 2018 à la Bourse du travail de Lyon.

