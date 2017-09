Demain nous appartient : Les Vallorta dans la tourmente, Tristan fait une drôle de découverte, Maxime se bat... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 36 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient, diffusé ce lundi, tous les regards sont tournés vers Léonard Vallorta, qui perd tout. Le Spoon connait un succès inespéré grâce à leur nouvelle recette secrète. Enfin, en ce premier jour de rentrée scolaire, chacun appréhende cette reprise après un été plus que mouvementé et riche en rebondissements.

Le chai Vallorta est vandalisé. Léonard, accusé d’avoir empoisonné les Sétois à l’atrazine, retrouve ses récoltes sabotées. Le scandale pousse Leonard Vallorta à démissionner de son poste de maire de Sète. Flore ne tarde pas à lui succéder. Mais Léonard doit également faire face à la demande de divorce de sa femme Elisabeth. Après lui avoir avoué être la responsable de sa tentative d’assassinat, elle ne veut plus vivre avec un homme qu’elle déteste et qu’elle a souhaité voir mort. Léonard trouve du réconfort auprès de Bart, son petit-fils, auquel il transmet son expérience, ses souvenirs et l’histoire des Vallorta. Bart redécouvre alors ses racines, son père, et décide de prendre sa place d’héritier. C’était sans compter sur Mathieu Vannier…

Tistan découvre la recette du succès de ses livraisons à domicile.

Grâce à Enzo, les commandes de livraisons décollent. Tristan et Gwen se réjouissent de ce succès. Il décide alors de soulager Enzo de sa dernière course en le remplaçant. Tristan comprend bien vite que le supplément graine de courge d’Enzo n’est en fait qu’un mot de passe. Sous couvert de ses livraisons, Enzo a trouvé le moyen de dealer de l’herbe en toute discrétion. Tristan revient au Spoon furieux et prêt à tout révéler à Gwen quand Enzo l’intercepte pour l’amadouer. Il lui fait miroiter les vacances de rêves qu’il pourrait offrir à Gwen grâce à sa petite combine…

C’est la rentrée des classes !

Judith, en convalescence, est assignée à résidence. Alex arrive alors à l’improviste pour être avec ses enfants le jour de la rentrée, comme avant le divorce. Mais pour ce premier jour après un été mouvementé, Maxime doit faire face aux moqueries et ragots des élèves sur le divorce de ses parents et le célibat de sa mère, également prof du lycée. Maxime se bat avec un élève. Avertie de l’altercation, mais sans en connaître la cause, Chloé essaye de comprendre le comportement de Maxime et de le résonner.

