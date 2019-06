Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 485 : La dernière chance de Victoire et Sandrine (Spoiler)

Ce jeudi 13 juin 2019, dans l’épisode 485 de “Demain nous appartient” sur TF1 : le traitement de la dernière chance pour sauver Victoire et Sandrine.

Le traitement de la dernière chance

L’état de Victoire et Sandrine devient de plus en plus préoccupant. A l’hôpital, elles sont toujours en quarantaine, surveillées 24h sur 24 par l’équipe médicale, après avoir contracté une méningite bactérienne qui pourrait leur être fatale. D’autant plus que les médecins semblent impuissants.... Aucun des traitements testés n’a fonctionné jusqu’à aujourd’hui ! Mais le Docteur William Daumier ne s’avoue pas vaincu. Il veut essayer le traitement de la dernière chance ! Ce dernier peut les guérir mais peut aussi les tuer. C’est à elles de choisir ! Victoire et Sandrine vont-elles accepter de laisser leur destin dans les mains du Docteur Daumier ? Vont-elles s’en sortir vivantes ?

La terrible vengeance d'Olivier

Olivier est le professeur de mathématiques de Maxime mais pas seulement. Il est aussi l’ex-mari de Clémentine, la femme dont l’adolescent est tombé fou amoureux. Ensemble, ils ont bravé tous les préjugés pour vivre leur histoire d’amour au grand jour. Aujourd’hui, le couple est séparé afin que Clémentine puisse renouer les liens avec sa fille Garance. Cette séparation a redonné espoir à Olivier mais Clémentine l’a rejeté. Il n’y a plus d’amour de son côté. Une situation qui continue de ronger le professeur de mathématiques. Alors pour se venger, il a décidé de pourrir le dossier scolaire de Maxime…

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1