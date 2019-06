Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 487 : Les adieux de Lucie (Spoiler)

Ce lundi 17 juin 2019, dans l’épisode 487 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lucie ne reviendra pas à Sète et a une drôle de façon de l’annoncer.

Le mail d'adieu de Lucie !

La prise d’otages de Chloé et Anna Delcourt a laissé des traces… Lors de l’assaut des forces spéciales, Karim a été touché par balle près du coeur. Il y a quelques jours, c’est Georges qui a failli mourir, piégé par Thibault. Lucie, leur amie et collègue, a bien dû mal à se remettre du choc successif et craint que ce métier ne soit plus fait pour elle… Alors qu’elle a demandé quelques jours de repos, Lucie ne donne plus de nouvelles. Pire encore, elle a démissionné ! Une nouvelle que Georges et Victoire apprennent par Martin. Quelques minutes plus tard, ils reçoivent tous les deux, un mail d’adieu de Lucie...

Jessica va quitter Sète

Alors que les terminales sont tous en train de passer le bac, Jessica prépare déjà son avenir. C’est à Paris qu’elle l’imagine, dans une école de stylisme, et toujours en couple avec Mathias. Une décision mûrement réfléchie qu’elle annonce à Bart ! Si ce dernier a quelques réticences, il ne veut qu’une chose : que son amie soit heureuse.

