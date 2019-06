Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 489 : Olivier s’est-il suicidé ? (Spoiler)

Ce mercredi 19 juin 2019, dans l’épisode 489 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Olivier n’a plus donné signe de vie depuis quatre jours.

Drame chez les Doucet : Olivier a disparu !

Quatre jours que Garance n’a plus de nouvelles de son père et elle est morte d’inquiétude. Fait d’autant plus troublant qu’elle passe son bac et qu’Olivier n’a pas pas du tout appeler pour l’encourager. Elle en est certaine : il est lui arrivé quelque chose et imagine même le pire. Et s’il s’était suicidé ? Pour sa mère, Clémentine, c’est impossible ! Mais alors où est Olivier ? Que lui est-il arrivé ?

L'ultimatum de Leïla à Samuel

Leïla fait tout pour éviter Samuel mais c’est peine perdue ! Ils travaillent dans le même hôpital. Elle ne veut plus vivre cette histoire en craignant à tout moment, que son petit-ami retourne voir des escorts. “T’es addict au sexe Samuel, admet-le,” balance l’infirmière. “Fais-toi soigner !” Leïla lance un ultimatum à Samuel. S’il veut la récupérer, il va devoir soigner son addiction ! Samuel va-t-il accepter ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1