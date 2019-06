Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 490 : Maxime est arrêté en plein baccalauréat (Spoiler)

Ce jeudi 20 juin 2019, dans l’épisode 490 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Soupçonné d’être à l’origine de la disparition d’Olivier, Maxime est arrêté.

Maxime arrêté en plein bac !

Au lycée Paul Valery, c’est l'effervescence dans les couloirs ! Les terminales s'apprêtent à passer une nouvelle épreuve du baccalauréat mais c’était sans compter, l’arrivée fracassante de la police ! Maxime est arrêté pour être conduit au poste dans l’affaire de la disparition d’Olivier. En tant qu’ex-petit-copain de Clémentine et après une violente dispute dans la salle des profs, Maxime est devenu le suspect numéro 1. Chloé intervient et tente de dissuader la police d’emmener son fils. Si Maxime ne passe pas son épreuve du bac, il est bon pour le repasser l’année prochaine. Mais la police ne veut rien entendre et menotte Maxime…

Leïla & Samuel : la thérapie qui tourne mal !

Leïla a lancé un ultimatum à Samuel ! S’il veut sauver leur histoire d’amour, il doit arrêter de voir des escort et soigner son addiction au sexe avec l’aide d’un spécialiste. Samuel a accepté de consulter un psychologue seulement si Leïla l’accompagne. Mais la thérapie de couple ne va pas vraiment se passer comme elle l’avait espéré. Samuel a l’impression de perdre son temps et se braque… Le dialogue semble bel et bien rompu. Est-ce la fin du couple Leïla & Samuel ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1