Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 493 : La lettre qui accuse Maxime (Spoiler)

Ce mardi 25 juin 2019, dans l’épisode 493 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Chloé et Alex reçoivent un courrier anonyme qui accuse Maxime.

Qui est le corbeau ?

Dans l’affaire de la disparition d’Olivier Doucet, les preuves sont minces mais tout porte à croire que l’homme s’est suicidé ou a été tué. Quoi qu’il en soit, quelque chose de grave semble lui être arrivé. En ligne de mire des policiers : Maxime Delcourt ! Jour après jour, les preuves s’accumulent contre lui. Aujourd’hui, Chloé et Alex ont reçu une mystérieuse lettre anonyme qui, sans surprise, accuse Maxime ...

Virginie séduite par Martin ?

Entre Virginie et Martin, les débuts ont été houleux ! Le commandant Constant était présent au moment de la mort de Corkas. Ce dernier a été mortellement blessé par balle lors de son arrestation. Récemment, Martin est revenu dans la vie de Virginie pour lui proposer un marché : lui livrer Danielli ou retourner en prison. Après avoir collaboré avec la police, Virginie culpabilise d’avoir fait coffrer l’ami de son défunt mari. D’autant plus que ce dernier semble avoir compris le piège qu’il lui avait été tendu et pourrait bien avoir envie de se venger. Virginie a demandé une protection policière à Martin mais le commandant a bien plus à lui offrir. Serait-il tombé sous le charme de l’ancienne avocate ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1