Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 494 : Anna retrouve Mathieu (Spoiler)

Ce mercredi 26 juin 2019, dans l’épisode 494 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Maxime est toujours le suspect n°1 et Anna retrouve Mathieu...

Anna retrouve Mathieu

Mathieu, c’est l’infographiste d’Info Sète qui s’est révélé être un kidnappeur ! Pour assouvir la vengeance de sa petite amie, il a enlevé et séquestré Chloé, Anna et Rose. Lors de l’assaut des forces spéciales, Karim a été blessé par balle et Mathieu a tiré sur Clara pour l'empêcher de tuer Anna. Nourrie par une vengeance terrible, la jeune femme y aura laissé sa vie... De leurs côtés, Anna, Chloé et Rose en sont sorties presque indemnes. Mathieu lui, est en cavale mais ne parvient pas à oublier Anna... N'écoutant que son coeur et prenant tous les risques, il la retrouve sur le port de Sète.

Maxime est le suspect n°1

Maxime est de nouveau au commissariat, soupçonné d’être à l’origine de la disparition d’Olivier Doucet. Les preuves s’accumulent de jour en jour et Maxime est devenu le suspect numéro 1 dans la supposée mort d’Olivier. Interrogé par Aurore, le fils de Chloé et Alex continue de nier. Mais comment expliquer les traces de sang dans le coffre de la voiture de Doucet et la carte de Maxime retrouvé sur le siège conducteur ? L’adolescent a-t-il pu commettre l’irréparable ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1