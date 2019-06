Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 496 : Chloé gifle Clémentine (Spoiler)

Ce vendredi 28 juin 2019, dans l’épisode 496 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Chloé s’en prend physiquement à Clémentine.

Chloé gifle Clémentine au Spoon

Maxime a été incarcéré à la prison de Sète, suspect numéro 1 dans l’affaire de la disparition d’Olivier Doucet. Pas de nouvelles de l’ex-mari de Clémentine mais des indices qui laissent penser que l’homme a été tué. Tout accuse le fils d’Alex et Chloé ! Impuissante et doutant presque de la culpabilité de son fils, cette dernière décide de mettre les choses au clair avec Clémentine. Elle accuse la femme qui a quitté mari et enfant pour se mettre en couple avec son fils, d’être à l’origine de tous ces maux. Si elle n’avait pas craqué pour un élève du lycée Paul Valéry, rien de tout cela ne serait arrivé. “Maxime est en prison parce qu’il a tué le père de ma fille,” affirme Clémentine. Excédée, Chloé la gifle et la menace !

Mathieu est sérieusement blessé

Mathieu a bravé tous les dangers pour retrouver celle dont il est tombé amoureux dans les bureaux d’Info Sète. Flore pense l’avoir aperçu et a immédiatement prévenu la police qui diffuse depuis son portrait robot. Alors qu’il doit prendre un bateau qui doit lui faire traverser la frontière, Mathieu est repéré par une équipe de police, en vadrouille sur le port. Le fugitif parvient à leur échapper mais en tombant, se blesse au genou. Il téléphone à Anna pour lui demander de l’aide et cette dernière accepte. Vont-ils se faire repérer ? Anna va-t-elle être accusée de complicité ?

