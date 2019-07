Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 497 : Sofia fait déjà craquer Gabriel (Spoiler)

Ce lundi 1er juillet 2019, dans l’épisode 497 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Une jeune adolescente vient de s’installer à Sète.

Une nouvelle bombe à Sète !

Arthur et Gabriel ont prévu une après-midi badminton à la plage. Ils repèrent rapidement une jeune fille qui semble avoir leur âge, en train de bronzer sur son transat. Arthur parie que c’est une anglaise et décide d’engager la conversation ! En réalité, Sofia est bien française, originaire de Paris, et vient de s’installer à Sète avec ses parents et sa soeur. La jeune fille est heureuse de faire la connaissance des garçons et accepte avec plaisir, leur invitation à jouer au badminton. Gabriel semble déjà sous le charme !

Maxime s'emporte contre son père !

Maxime est toujours incarcéré à la prison de Sète. Les preuves s’accumulent contre le jeune lycéen dans l’affaire de la disparition d’Olivier Doucet. Alex vient rendre visite à son fils au parloir. S’il veut croire à l'innocence de son fils plus que tout, il ne peut s’empêcher d’avoir des doutes sur sa culpabilité. Il faut dire qu’on a retrouvé une arme dans les affaires de Maxime… Ce dernier s’énerve ! Comment son propre père peut-il le croire capable de tuer un homme ?

