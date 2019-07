Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 498 : Anna vole de l’argent à Flore (Spoiler)

Ce mardi 2 juillet 2019, dans l’épisode 498 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna se sert dans la trésorerie d’Info Sète dans le dos de Flore...

Anna vole dans la caisse d'Info Sète !

Depuis quelques jours, Anna est chamboulée par le retour de Mathieu. Ce dernier a pris la fuite après la prise d’otage des soeurs Delcourt et est toujours activement recherché par la police. Mais avant d’embarquer sur un bateau qui lui permettait de passer la frontière, Mathieu a tenu à revoir une dernière fois Anna. Ils ont passé quelques jours ensemble et Anna fait tout pour éviter Flore. Officiellement, elle est à Nîmes pour couvrir un événement musical. Officieusement, elle est à Info Sète pour se servir dans la caisse. Mathieu a besoin de 5000€ de plus pour traverser la Méditerranée et Anna est prête à tout pour l’aider…

Un coup de foudre à Sète ?

Sofia, c’est la jeune parisienne qui a débarqué à Sète pour suivre ses parents, le Docteur Daumier et la Capitaine Aurore Jacob. Elle semble avoir rapidement trouvé ses marques et peut compter sur ses deux nouveaux copains, Arthur et Gabriel, pour l’aider à s’intégrer. Les grandes vacances ont commencé et la bande de jeunes se retrouvent régulièrement sur la plage, entre bronzage et parties de badminton. Sofia échange quelques balles avec Gabriel qui semble déjà sous le charme. Problème : Arthur n’a pas l’air indifférent non plus. Un vrai triangle amoureux se profile…

