Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 507 : Kylian est libéré de prison (Spoiler)

Ce lundi 15 juillet 2019, dans l’épisode 507 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Kylian fait une très belle surprise à Margot tandis que le Capitaine Jacob enquête sur la mort mystérieuse d’un jeune

Une très très belle surprise pour Margot

“Salut petit oiseau !” Margot n’en croit pas ses yeux et ses oreilles. Kylian se tient debout devant elle, libre. Le juge vient de lui accorder une demande de liberté conditionnelle. Jusqu’au bout, Kylian avait tenu à garder le secret pour ne pas donner de faux espoirs à celle qu’il aime. Sa première décision “d’homme libre” a été de retrouver sa petite famille. Désormais, c’est ensemble qu’ils vont pouvoir regarder vers l’avenir. Vont-ils choisir de rester à Sète ?

Un mort retrouvé à Sète…

A peine débarquée de Paris pour remplacer Lucie, le Capitaine Aurore Jacob est déjà sur une enquête qui s’annonce difficile. Le squelette d’un homme a été retrouvé, fraîchement enterré dans la forêt de Sète sauf que de toute évidence, il ne s’agit pas d’une mort récente. Qu’est-il arrivé à cet homme ? Le médecin légiste qui fait subir au squelette tout un tas d’examens, sera bientôt capable de le dire. La cause de la mort d’abord : “Une balle dans la tête, simple. Efficace”. La thèse du suicide est peu probable. Comme le dit si bien le Capitaine Jacob : “on cache rarement les os d’un suicidé en pleine forêt”. Il s’agit là d’une mort qui remonte probablement à une trentaine d’année selon le médecin légiste. Un homme en bonne santé, entre 16 et 20 ans, ses os étaient en pleine croissance. En relevant ses empreintes dentaires et après avoir lancé une recherche ADN, ils ne devraient pas tarder à connaître l’identité du mort de Sète.. Le squelette n’a pas fini de livrer tous ses secrets !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1