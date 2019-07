Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 508 : Sandrine effondrée par la mort d'un proche (Spoiler)

Ce mardi 16 juillet 2019, dans l’épisode 508 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sandrine apprend la mort de Guillaume et Margot fait ses bagages avec César.

Margot et César : le grand départ

Contre toute attente, Kylian a bénéficié de la liberté conditionnelle qu’il avait demandé au juge. C’est en homme libre qu’il s’est présenté devant Margot qui n’en croyait pas ses yeux. La petite famille est enfin réunie ! Kylian a bien l’intention d’assurer en tant que père adoptif de César et a déjà trouvé un travail à quelques kilomètres de Sète. Mais tous les trois vont devoir déménager pour vivre cette nouvelle vie. Margot est tellement heureuse de retrouver Kylian qu’elle n’hésite pas une seule seconde. Elle ne veut plus être séparé de l’homme qu’elle aime même si cela implique de quitter Chloé et Alex. Au moment de préparer leurs valises, l’émotion s’empare des deux femmes. Il faut dire qu’il s’en est passé des choses depuis que Margot a perdu son père dans un accident de bateau. Chloé a toujours essayé d’être présente et de redoubler de vigilance lorsque César est arrivé dans leurs vies par surprise. “Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi,” confie Margot au moment de dire au revoir à Chloé...

Sandrine effondrée par la mort d'un proche

Chloé revient du commissariat où elle a apprit une nouvelle pas très agréable qu’elle s’apprête à partager avec Sandrine. “Guillaume est mort,” lance Chloé simplement. Il y a quelques jours, un squelette a été découvert, fraîchement enterré dans la forêt de Sète. Après une première autopsie et le relevé des empreintes dentaires, les enquêteurs ont pu mettre un nom sur ce squelette mort d’une balle dans la tête, il y a plus de 30 ans. Il s’agit de Guillaume Lacourt, frère de Thomas et cousin de Chloé. En l’apprenant, Sandrine s’effondre. Guillaume a été son premier amour de jeunesse… “Mais quand est-ce qu’il est revenu ?” cherche à comprendre Sandrine. Et pour cause, cela fait plus de trente ans que tout le monde est sans nouvelles de Guillaume Lacourt. “Il n’est jamais parti,” confirme alors Chloé. Les deux femmes espèrent que les enquêteurs sauront faire toute la lumière sur cette affaire.

