Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 511 : Philippe Lazzari a-t-il tué Guillaume Delcourt ? (Spoiler)

Ce vendredi 19 juillet 2019, dans l’épisode 511 de “Demain nous appartient” sur TF1 : tout accuse le père de Victoire et Sandrine !

Le gros clash entre Georges et sa belle-mère !

Les parents de Sandrine et Victoire sont en prison, interrogés dans le cadre de l’enquête sur la mort de Guillaume Delcourt. Ils sont devenus suspects le jour où Georges, le petit-ami de leur fille, a fouillé chez eux et découvert des indices compromettants. Anne-Marie sait que Georges a profité d’un déjeuner privé pour enquêter dans leur dos et ça, elle n’est pas prête de lui pardonner. Alors que ce dernier apporte apporte un café à sa belle-mère, retenue en cellule, celle-ci refuse d’être “amadouée”. “Je suis triste que ma fille soit tombée sur quelqu’un comme vous,” balance Madame Lazzari. Les relations entre Georges et sa belle-mère vont-elles s'apaiser ?

Philippe est-il le meurtrier de Guillaume Delcourt ?

Le Capitaine Aurore Jacob continue de mener son enquête pour savoir qui a tué Guillaume Delcourt, 30 ans plus tôt… Pour elle, il y a peu de chance qu’Anne-Marie Lazzari soit liée à cette affaire malgré le fait que son mari ait avoué avoir enterré les ossements humains. “Elle était sincèrement surprise. Elle n’a rien vu venir, ça j’en suis sûre”, confie Aurore à Martin. “Lui pour le coup, était trop dans le contrôle pour être sincère,” poursuit-elle. Philippe Lazzari est-il le meurtrier de Guillaume Delcourt ? C’est la question que continuent de se poser les enquêteurs.

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1