Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 512 : Gabriel VS Arthur : qui choisira Sofia ? (Spoiler)

Ce lundi 22 juillet 2019, dans l’épisode 512 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Gabriel ouvre son coeur à Sofia et Thomas envoie balader Victoire.

Gabriel VS Arthur : qui choisira Sofia ?

Depuis son arrivée à Sète, Sofia déchaîne les passions. Gabriel et Arthur sont tombés immédiatement sous son charme même si l’un assume sa préférence plus que l’autre. En effet, Arthur est persuadé qu’à cause de son bras, Sofia ne peut pas s’intéresser à lui. Il assiste donc impuissant à ce qu’il pense être un rapprochement entre la belle parisienne et son meilleur ami. Lors d’une après-midi à la plage, les deux adolescents profitent d’un moment pour se confier. Gabriel décide de lui raconter les problèmes qu’il a rencontrés depuis l’annonce de la transsexualité de son père. Sofia écoute attentivement… A-t-il gagné des points en ouvrant son coeur à la jeune fille ?

Thomas vire brutalement Victoire du Spoon !

Le squelette retrouvé dans la forêt a désormais une identité. Il s’agit de Guillaume Delcourt, frère de Thomas et cousin de Chloé, disparu sans laisser de traces il y a plus de trente ans. Alors que Chloé, Thomas et Marianne se retrouvent autour d’un verre au Spoon, Victoire débarque et décide de régler ses comptes ! Elle ne comprend pas l’acharnement dont son père est victime, à l’image de cet article à charge publié par Anna dans Info Sète. “Mon père vient de perdre son boulot à cause d’un crime qu’il n’a pas commis,” s’énerve l’interne. Pour elle, son père n’a rien à voir avec la mort de Guillaume malgré les preuves accablantes contre lui. Thomas perd son sang froid et lui demande d’arrêter “son petit jeu de Caliméro”. “T’as pas honte de venir pleurnicher ici alors que mon frère est mort ?” Pour Thomas, il ne fait aucun doute que le père Lazzari est coupable. Le ton monte… “Casse-toi,” ordonne Thomas à Victoire.

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1