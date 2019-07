Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 514 : Philippe Lazzari a disparu (Spoiler)

Ce mercredi 24 juillet 2019, dans l’épisode 514 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Où est passé Philippe Lazzari ? Victoire et sa mère sont très inquiètes.

Disparition inquiétante : où est Philippe ?

Victoire et sa mère sont sans nouvelles de Philippe Lazzari depuis la veille. Le père de famille n’est pas rentré de la nuit ! Il est actuellement le suspect numéro 1 dans l’enquête sur le meurtre de Guillaume Delcourt, survenu il y a plus de trente ans. C’est la récente découverte du corps, enterré par Philippe Lazzari, qui a relancé l’enquête sur sa disparition provoquant une onde de choc sur Sète. Le patriarche de la famille Lazzari a-t-il fui pour échapper à son sort ? Pour le Capitaine Aurore, il s’est probablement “fait la malle”. Pour Victoire et sa mère, cette hypothèse n’est pas crédible. Qu’est-il arrivé à Philippe Lazzari ?

Anna apprend toute la vérité sur Karim

Mathieu a été très clair avec Anna lors de sa dernière visite. L’histoire est belle et bien terminée et pour cause. Ils n’ont aucun avenir ensemble ! L’homme recherché par la police doit passer la frontière en toute discrétion et ne veut plus entendre parler d’Anna. Une annonce choc pour celle qui, il y a encore quelques jours, partageait son lit. Elle ne peut pas croire que les sentiments du fugitif se sont envolés aussi vite… Anna débarque à la planque pour lui demander des explications. Elle ne s’attendait pas à découvrir que c’est Karim qui se cache derrière ce soudain revirement de situation. Mathieu est toujours très amoureux d’elle mais a fait un pacte avec son ex-petit ami. En effet, Karim lui a promis de l’aider à passer la frontière en échange d’oublier Anna… Va-t-elle s’en prendre à Karim ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1