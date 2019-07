Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 515 : Le pacte des ennemis (Spoiler)

Ce jeudi 25 juillet 2019, dans l’épisode 515 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Karim tient sa parole auprès de son pire ennemi Mathieu tandis que l’on découvre chez Thomas, des zones d’ombres…

Karim et Mathieu : le pacte des ennemis

Karim a découvert que sa petite-amie Anna avait une liaison avec Mathieu, pourtant à l’origine de l’enlèvement dont elle a été victime. Plutôt que de la confronter, il a d’abord essayé de coincer Mathieu mais a finalement préféré lui laisser le choix. Son échappatoire ? Quitter Anna en échange d’obtenir de l’aide de Karim pour s’enfuir à l’étranger. La première étape du plan s’était déroulé comme prévu. Mathieu avait largué lamentablement Anna alors qu’il lui promettait encore monts et merveilles le jour d’avant. Alors, la jeune femme a cherché des explications à ce comportement aussi étrange que soudain et elle les a trouvé. Afin que Mathieu ne perde pas toutes ses chances de partir avec l’aide de Karim, il lui avait fait promettre de ne rien dire mais Anna a tout balancé à la figure de Karim. Ce dernier se rend à la planque pour respecter sa part du marché jusqu’au bout, bien que son pire ennemi ait trahi sa parole. “Je veux juste que tu te casses et que tu ne remettes pas un pied dans cette ville,” balance Karim. Mathieu a rendez-vous avec le passeur à 4h du matin sur le port de Sète. Le plan va-t-il se dérouler comme prévu ?

Les zones d’ombre de Thomas

Depuis l’annonce de la mort de son frère disparu trente ans plus tôt, Thomas est en roue libre. Il ne parvient plus à contenir la haine qu’il voue à la famille Lazzari qu’il tient pour responsable de la mort de Guillaume. Philippe Lazzari est celui qui a enterré le squelette de l’homme disparu et est donc le suspect numéro 1 dans cette enquête. Pour Thomas, il ne fait aucun doute que c’est lui qui se cache derrière ce terrible drame. Mais en arrivant à la paillote aujourd’hui, Thomas va découvrir que tous les secrets n’ont pas encore été révélés. En effet, un livreur a déposé un colis pour lui. Il contient une pellicule de film et Thomas semble immédiatement comprendre de quoi il s’agit. Thomas cache-t-il lui aussi un terrible secret ?

