Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 518 : Jules met sa vie en danger (Spoiler)

Ce mardi 30 juillet 2019, dans l’épisode 518 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Jules prend tous les risques en conduisant une camionnette volée, sans permis.

Enterrement de Philippe : le bouleversant discours de Victoire

Anne-Marie Lazzari est toujours inconsciente après son arrêt cardiaque survenu à son domicile. Malheureusement, l’enterrement de Philippe doit avoir lieu et Sandrine a convaincu sa soeur de le maintenir ce jour malgré l’absence de leur mère. Famille et amis sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. L’occasion pour Victoire de lire une lettre qu’elle a écrite en mémoire de son père adorée. “Il y a sur cette terre, des hommes dignes. Bons, généreux, qui font passer l’honneur avant leur intérêt personnel. Mon père était de ceux-là,” évoque la jeune interne avec émotion. Contre toute attente, Chloé a décidé de se rendre à la cérémonie aux côtés d’Alex. Elle aussi veut rendre hommage à l’homme qui a été l’ami de ses parents et qui reste le père de sa meilleure amie Sandrine. Mais la présence du couple n’est pas la bienvenue pour Victoire… Va-t-elle faire un scandale devant la tombe de son père ?

Jules fugue en camionnette, sans le permis !

Jules n’est pas prêt d’accepter le nouveau compagnon de sa mère et compte bien lui faire comprendre. Depuis quelques semaines, Virginie Corkas fréquente Martin Constant, Commandant de Police détesté par Jules pour avoir été à l’initiative de l'assaut qui a tué son père. Aujourd’hui, Jules a eu la bonne idée de voler une fourgonnette au mas et de fuguer avec. Problème : il n’a pas le permis ! Jusqu’où ira le jeune garçon ?

