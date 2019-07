Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 519 : Victoire revit son traumatisme d’enfance (Spoiler)

Ce mercredi 31 juillet 2019, dans l’épisode 519 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victoire est-elle sur le point de découvrir quel est ce traumatisme qu’elle a refoulé ?

Victoire revit son traumatisme d'enfance

Victoire se réveille en sueur et en larmes ! Elle vient de faire un cauchemar dans lequel, elle s’est vue bébé dans son couffin, en train d’hurler alors qu’une voix tentait de la calmer. A côté du berceau, sa grande soeur Sandrine morte et du sang tout autour d’elle… Bouleversée par son cauchemar, elle le raconte à George qui s’inquiète de plus en plus pour sa petite-amie. “J’ai l’impression de devenir folle,” pleure Victoire. Cette dernière lui avoue qu’elle n’a pas que des acouphènes. Elle entend aussi des voix et le Docteur Daumier pense qu’il pourrait s’agir d’un traumatisme d’enfance refoulé… Quel terrible secret cache Victoire ?

Une demande en mariage originale !

Gabriel, Arthur, Sofia et sa petite soeur se sont lancés un nouveau défi, le “Trash Tag Challenge”. Objectif : sauver la planète en nettoyant une plage de tous ses déchets. Entre Arthur et Gabriel, c’est toujours la guerre froide en ce qui concerne la conquête du coeur de Sofia. Le premier l’aime en secret tandis que le second affiche clairement sa préférence. Tout est prétexte à la séduire d’ailleurs. Aujourd’hui, il lui fait une demande très originale…

