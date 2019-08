Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 520 : Leïla est enceinte (Spoiler)

Ce jeudi 1er août 2019, dans l’épisode 520 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Leila apprend une nouvelle qui pourrait bien bouleverser l’équilibre fragile de sa famille.

Leïla est enceinte !

Nauséeuse, Leila a fait des tests à l’hôpital et la nouvelle vient de tomber : elle est enceinte ! “On trinque ou on pleure ?” lui demande Marianne Delcourt. Leila est un peu bousculée par cette nouvelle évidemment inattendue. Son histoire d’amour avec Samuel Chardeau a toujours du mal à être accepté par ses enfants… Alors faire naître un bébé au milieu de toutes ces discordes, est-ce vraiment une bonne idée ? De son côté, Samuel n’est pas non plus le modèle de père idéal… Leila a quelques jours devant elle pour réfléchir. Va-t-elle décider de garder ce bébé ? Comment va réagir Samuel, Noor et les autres ?

Mort de Guillaume : la vidéo qui dérange

Chloé décide de revoir les vidéos de son adolescence, dernières images avant la disparition de Guillaume. Peut-être qu’un détail leur a échappé ? Effectivement, en regardant de plus près ces vidéos, Chloé et Alex découvrent une scène inédite de Guillaume en train de se disputer avec un homme. A y regarder de plus près, ils découvrent que la date de cet enregistrement vidéo correspond à la date de la disparition de Guillaume, trente ans plus tôt. Le hasard est trop gros… Mais qui est l’homme en question ? Ils décident de montrer la vidéo à Thomas qui saura peut-être reconnaître celui qui semblait vouloir du mal à son frère. Malheureusement, il ne reconnaît personne et il en a marre de ressasser le passé… Mais Chloé a bien l’intention de ne pas laisser tomber et décide de donner l’enregistrement à la police. Vont-ils retrouver cet homme plus de trente ans après ?

