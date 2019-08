Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 521 : Sofia embrasse... Gabriel (Spoiler)

Ce vendredi 2 août 2019, dans l’épisode 521 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Gabriel semble avoir définitivement gagné le coeur de Sofia.

Sandrine pense que sa mère est une meurtrière

Il y a du nouveau dans l’affaire du meurtre de Guillaume Delcourt… George téléphone à Sandrine Lazzari pour lui faire part des avancées de l’enquête. Après la découverte d’images vidéos montrant Guillaume se disputer violemment avec un inconnu, le jour de sa disparition, George et le Capitaine Jacob ont décidé de mener des investigations dans un cabanon situé sur le domaine des Lazzari. Sur place, ils ont découvert une gourmette en argent avec le prénom Guillaume gravé dessus… Trente ans que cette preuve se cache dans le cabanon mais quel secret renferme-t-elle ? Si les enquêteurs pensent que c’est à cet endroit que Guillaume a été assassiné, les parents Lazzari sont-ils forcément coupables ? Pour Sandrine, il ne fait aucun doute que son père ne peut pas être le meurtrier… Et si sa mère était la meurtrière ? “Ça expliquerait tout…” Arthur qui a tout entendu, s’énerve : “T’es dégueulasse”.

Gabriel embrasse Sofia !

Depuis l’arrivée de Sofia à Sète, Gabriel ne cache pas être tombé littéralement sous son charme. Sauf qu’Arthur lui aussi, tombe progressivement amoureux de la fille du Docteur Daumier. S’il a d’abord cherché à le cacher, persuadé qu’elle ne l’aimerait pas avec un bras en moins, il sait aujourd’hui qu’elle n’est pas indifférente elle non plus. Mais au moment d’arriver à la paillote avec un cadeau pour elle, Arthur aperçoit de loin que Gabriel a eu la même idée que lui… Ce dernier a offert une bague en argent à Sofia et a eu le droit à un bisou en remerciements… Pour Arthur, c’est la douche froide ! Sofia et Gabriel sont-ils officiellement en couple ?

