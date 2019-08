Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 524 : Arthur et Manon sont en couple ! (Spoiler)

Ce mercredi 7 août 2019, dans l’épisode 524 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Exit Sofia, Arthur en pince-il pour la petite soeur ?

Un nouveau couple à Sète !

Manon ne veut rien lâcher ! Persuadée que sa grande soeur est plus attirée par Arthur que par Gabriel, elle s’est mise en tête de lui ouvrir les yeux. Pour cela, tous les moyens sont bons ! Après avoir demandé l’aide de Charlie afin qu’elle drague ouvertement Gabriel, Manon a décidé de changer de stratégie. C’est en sortant avec Arthur que Sofia sera jalouse ! Cette fois, c’est la petite soeur qui s’y colle et propose à Arthur de jouer les faux couples. Ce dernier accepte et se laisse embrasser par la petite soeur de celle qu’il aime. Sofia se réveillera-t-elle ?

Thomas convoqué par la police…

L’affaire du meurtre de Guillaume Delcourt, survenu 30 ans plus tôt, continue d’interroger les enquêteurs. De nouveaux éléments ont prouvé que son meurtre avait eu lieu sur le domaine des Lazzari et plus précisément dans le cabanon. Une vidéo, datant du jour de sa disparition, montre d’ailleurs Guillaume Delcourt se disputer avec un garçon difficilement identifiable. Thomas Delcourt lui, est convoqué par la police mais ne connaît pas la raison. Le frère du disparu n’est pas très serein… Que peut bien lui vouloir le Commandant Constant ? Ce dernier lui annonce que la médecine légale a fini son travail et qu’il va pouvoir récupérer la dépouille de son frère...

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1