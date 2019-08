Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 528 : Dylan Moreno va se marier ! (Spoiler)

Ce mardi 13 août 2019, dans l’épisode 528 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Dylan Moreno va épouser Jenny dans deux semaines.

Ils vont se marier dans 2 semaines !

Dylan Moreno est revenu de son stage à Biarritz avec une sacrée surprise dans ses valises. Cette surprise s’appelle Jenny et il s’agit de sa charmante petite amie. Le jeune apprenti a décidé de passer ses vacances avec elle, sans prévenir ses parents. Christelle, en véritable maman poule, ne l’a pas accueillie de la manière la plus chaleureuse possible. Jenny l’a bien sentie et regrette d’avoir déjà fait mauvaise impression auprès de Christelle. Mais Dylan se veut rassurant. Pourtant la grande nouvelle qu’ils s’apprêtent à annoncer ne risque pas d’arranger les choses. En effet, les deux amoureux ont décidé de se marier dans … 2 semaines ! Christelle va-t-elle s’opposer au mariage soudain de son fils ?

Une prise d'otage au commissariat !

Thomas a été arrêté par la police dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de son frère survenu 30 ans plus tôt… Avant son arrestation, il a tenté de kidnapper son ami Tristan. Mais que lui arrive-t-il ? Au commissariat, Thomas est en plein délire ! Il a pris en otage, un officier de police et s’est enfermé. Il demande une voiture pour pouvoir s’enfuir et garder ce qu’il sait pour lui. La vérité serait-elle trop dure à entendre ? Sur place, les troupes d’intervention sont prêtes à agir à tout moment. Mais Aurore tente de le raisonner … Que va-t-il se passer pour Thomas ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1