Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 530 : Sofia jalouse de sa petite soeur (Spoiler)

Ce jeudi 15 août 2019, dans l’épisode 530 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sofia ne supporte pas le rapprochement de sa petite soeur et Arthur.

Sofia, jalouse de sa petite sœur !

Depuis son arrivée à Sète, Sofia fait tourner les têtes des garçons. Très vite, Arthur et Gabriel sont tous deux, tombés sous le charme de sa beauté envoûtante. Si Gabriel a su très vite gagné des points auprès de la belle, il semblerait bien qu’Arthur ait toujours toutes ses chances. C’est en tout cas ce que croit Manon, la petite-soeur de Sofia. Alors elle a eu une idée un peu folle : rendre jalouse Sofia en lui faisant croire qu’elle sort avec Arthur. Evidemment, son plan marche comme sur des roulettes ! Sofia veut savoir ce qu’il se passe entre les deux et ce qu’ils ont prévu de faire ensemble… Va-t-elle quitter Gabriel pour Arthur ?

Toute la vérité sur la mort de Guillaume

Après avoir avoué à Sandrine, ce qu’il s’était réellement passé dans ce cabanon, il y a plus de 30 ans, Thomas est prêt à dire toute la vérité aux enquêteurs. Au commissariat, il est interrogé par Aurore et Martin. Le gérant de la paillote réitère les aveux qu’il a fait un peu plus tôt à Sandrine. Cet été-là, il y a 30 ans, alors qu’ils n’étaient encore que des adolescents, toute la petite bande de copains profitait de la piscine des Lazzari. A l’époque, Sandrine était très amoureuse de Guillaume Delcourt. Thomas, son petit-frère, était en secret lui aussi fou amoureux d’elle. Par une belle après-midi, il apprend que Sandrine, alors âgée de 14 ans, est enceinte. Guillaume s’en moque et n’est pas tendre avec la jeune fille. Il avoue alors à son petit frère qu’il couche avec d’autres filles… Furieux, Thomas se saisit alors d’une arme ! “Il m’a dit que j’aurais jamais les couilles de tirer. Il m’a poussé à bout,” avoue-t-il aujourd’hui aux enquêteurs. Puis, le coup est parti… “Je suis resté longtemps devant son corps. Il baignait dans son sang”. Philippe Lazzari n’a donc jamais tué le jeune adolescent…

