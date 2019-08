Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 532 : Sandrine va-t-elle dire toute la vérité à Victoire ? (Spoiler)

Ce lundi 19 août 2019, dans l’épisode 532 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victoire retourne dans le grenier de ses souvenirs pour tenter d’y trouver des réponses.

Sandrine prête à tout avouer à Victoire !

“Tu avais toujours les mots pour m’apaiser. Aujourd’hui encore, je suis sûre que tu vas les trouver,” confie Victoire à sa grande soeur. La jeune interne en médecine n’en peut plus de devoir faire face à ses cauchemars… Quel terrible secret lui cache-t-on depuis toujours ? Victoire supplie depuis plusieurs jours Sandrine de lui dire la vérité. En découvrant le berceau de son enfance, Victoire se souvient … “Petite fille, je t’aime si fort. De tout mon coeur et pour toujours. Tu sais qui me disait ça ?” demande-t-elle. Pour Sandrine, l’émotion est trop forte. Elle est sur le point de craquer… Est-ce que Victoire rappelle à Sandrine, le bébé qu’elle a perdu ? Pourquoi Sandrine se sent si mal dans cette pièce entourée de souvenirs ? Va-t-elle enfin dire toute la vérité à Victoire ?

Sofia et Arthur s'embrassent !

A la plage, Sofia voit arriver Arthur et décide d’aller à sa rencontre pour s’excuser… Vendredi dernier, elle s’est montrée très jalouse lorsqu’elle a découvert la relation qu’entretenait le jeune lycéen avec sa petite soeur. Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’Arthur a tout manigancé avec Manon pour rendre jalouse Sofia. Le plan a fonctionné comme sur des roulettes… Sofia embrasse enfin Arthur ! Manon a filmé toute la scène depuis le bar. Va-t-elle tout balancer à Gabriel ?

